Яремчук: Гент заслуживает быть среди лучших в Лиге Европы

Украинец считает, что его команда проведет отличный сезон.

Нападающий Гента Роман Яремчук прокомментировал старт сезона-2019/20.

“Играть в два нападающих намного проще, еще и когда есть одного футболист позади. Сочетаются многие качества, вы видите это в игре. Играть с Дэвидом и Лоло очень приятно, все становится проще.

У нас сильная команда, которая имеет большой опыт. У меня складывается впечатление, что мы проведем отличный сезон. Наши фанаты этого заслуживают.

Набрать очки в матче с Сент-Этьеном будет непросто, мы нацелены на победу в этом матче. Мы усердно работали, должны показать, что заслуживаем быть среди лучших в Лиге Европы“, - цитирует украинца пресс-служба бельгийского клуба.

Ранее сообщалось, что Яремчук своим голом помог Генту разгромить Мехелен.

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