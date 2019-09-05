Динамо не включило Миколенко в заявку на Лигу Европы
В рамках группового этапа Лиги Европы киевскому Динамо предстоит сыграть с Копенгагеном, Мальме и Лугано.
В преддверии еврокубкового турнира "бело-синие" огласили список заявленных футболистов. Примечательно, что в него не попали Виталий Миколенко, Денис Попов, Георгий Цитаишвили и Николай Шапаренко.
Отметим, что в данном перечне заявленных игроков на Лиги Европу присутствуют Карлос Самбрано и Сидклей.
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко
Защитники: Сидклей, Никита Кравченко, Йосип Пиварич, Карлос Самбрано, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд
Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригеш, Артем Беседин
Отметим, что Динамо уже узнало расписание своих матчей в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что защитник киевского Динамо Томаш Кендзера заявил, что хотел бы поиграть в более сильном клубе.
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