Шаран: Шахтеру мы всегда даем бой, а значит сможем бороться и в Лиге Европы

Владимир Шаран хочет, чтобы его подопечные успешно выступили в еврокубке и заработали очки для Украины.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал результаты жеребьевки, по итогам которой его команда попала в одну группу с Вольфсбургом, Сент-Этьенном и Гентом.

“Я понимаю, что ребята хотели сыграть с Арсеналом, с Манчестер Юнайтед, но когда я увидел все группы, и ожидал, куда попадет Александрия, сказал - хотя бы обошлось без тяжелых перелетов, потому что потом нам играть в чемпионате Украины, нужно не забывать и о чемпионате. И когда я увидел группу, где были Арсенал, Астана и Партизан, думаю - только бы не в эту группу.

Когда нам достались Вольфсбург, Сент-Этьенн и Гент, то уже немного успокоился. Не в том плане, что эти команды слабые. Стало спокойнее в психологическом плане, потому что мы на сборе в Нидерландах играли с командами уровня Сент-Этьенна и Гента. Поэтому, можем надеяться на положительный результат с этими командами“.

Также наставник александрийцев оценил шансы своих подопечных.

“В любой, самой сложной, ситуации всегда есть определенный процент, определенный шанс на победу в поединке. Не сказал бы, что те же Гент и Сент-Этьенн сильнее Шахтера. А Шахтеру мы всегда даем бой. Дадим бой и европейским соперникам.

Нужно не только прилично сыграть, а играть на результат в этих поединках, зарабатывать очки, зарабатывать баллы для Украины. В плане организации игры, в плане функциональном и психологическом я верю в нашу команду“, - цитирует специалиста официальный сайт Александрии.

Ранее стало известно расписание матчей Александрии в Лиге Европы.