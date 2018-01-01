Вольфсбург допустил нелепую ошибку, перепутав главного тренера Александрии
На официальном сайте немецкого клуба наставником Александрии назвали Леонида Буряка.
Прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, по итогам которой соперниками Александрии стали Вольфсбург, Гент и Сен-Этьен.
Первый свой матч в этом турнире украинский клуб сыграет с Вольсфургом, который на своем официальном сайте разметил анонс о своих следующих оппонентах.
Пресс-служба немецкого клуба, говоря об Александрии, допустила нелепую ошибку, назвав нынешним главным тренером легендарного украинского экс-футболиста Леонида Буряка несмотря на то, что Александрию возглавляет другой специалист - Владимир Шаран.
“Александрия Леонида Буряка – нечто неизвестное“, - написали об украинском клубе представители Вольсфурга.
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