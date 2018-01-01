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Вольфсбург допустил нелепую ошибку, перепутав главного тренера Александрии

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На официальном сайте немецкого клуба наставником Александрии назвали Леонида Буряка.
Леонид Буряк
Леонид Буряк
УЕФА

Прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, по итогам которой соперниками Александрии стали Вольфсбург, Гент и Сен-Этьен.

Первый свой матч в этом турнире украинский клуб сыграет с Вольсфургом, который на своем официальном сайте разметил анонс о своих следующих оппонентах.

Пресс-служба немецкого клуба, говоря об Александрии, допустила нелепую ошибку, назвав нынешним главным тренером легендарного украинского экс-футболиста Леонида Буряка несмотря на то, что Александрию возглавляет другой специалист - Владимир Шаран.

“Александрия Леонида Буряка – нечто неизвестное“, - написали об украинском клубе представители Вольсфурга.

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