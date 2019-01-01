Стало известно расписание матчей Александрии в Лиге Европы
В первом поединке подопечным Шарана будет противостоять Вольфсбург.
В рамках группового раунда Лиги Европы-2019/20 Александрия узнала своих соперников.
Украинский клуб сыграет с немецким Вольфсбургом, бельгийским Гентом и французским Сент-Этьеном. Помимо этого, стало известно расписание матчей Александрии в ЛЕ. Свои выступления в еврокубке подопечные Шарана начнут с гостевого поединка против Вольфсбурга.
19 сентября:
Вольфсбург - Александрия
3 октября:
Александрия - Гент
24 октября:
Сент-Этьен - Александрия
7 ноября:
Александрия - Сент-Этьен
28 ноября:
Александрия - Вольфсбург
12 декабря:
Гент - Александрия
Полная версия правил