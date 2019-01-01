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Стало известно расписание матчей Александрии в Лиге Европы

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В первом поединке подопечным Шарана будет противостоять Вольфсбург.
Соперники Александрии в Лиге Европы
Соперники Александрии в Лиге Европы
УЕФА

В рамках группового раунда Лиги Европы-2019/20 Александрия узнала своих соперников.

Украинский клуб сыграет с немецким Вольфсбургом, бельгийским Гентом и французским Сент-Этьеном. Помимо этого, стало известно расписание матчей Александрии в ЛЕ. Свои выступления в еврокубке подопечные Шарана начнут с гостевого поединка против Вольфсбурга.

19 сентября:
Вольфсбург - Александрия

3 октября:
Александрия - Гент

24 октября:
Сент-Этьен - Александрия

7 ноября:
Александрия - Сент-Этьен

28 ноября:
Александрия - Вольфсбург

12 декабря:
Гент - Александрия

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