Стало известно расписание матчей Александрии в Лиге Европы

В первом поединке подопечным Шарана будет противостоять Вольфсбург.

В рамках группового раунда Лиги Европы-2019/20 Александрия узнала своих соперников.

Украинский клуб сыграет с немецким Вольфсбургом, бельгийским Гентом и французским Сент-Этьеном. Помимо этого, стало известно расписание матчей Александрии в ЛЕ. Свои выступления в еврокубке подопечные Шарана начнут с гостевого поединка против Вольфсбурга.

19 сентября:

Вольфсбург - Александрия

3 октября:

Александрия - Гент

24 октября:

Сент-Этьен - Александрия

7 ноября:

Александрия - Сент-Этьен

28 ноября:

Александрия - Вольфсбург

12 декабря:

Гент - Александрия