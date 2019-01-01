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Динамо узнало расписание своих матчей в Лиге Европы

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Подопечные Михайличенко проведут первый поединок против Мальме в Киеве.
Соперники Динамо в Лиге Европы
Соперники Динамо в Лиге Европы
УЕФА

В рамках группового раунда Лиги Европы-2019/20 киевского Динамо узнало своих соперников.

Столичный клуб попал в групп В, где противостоять ему будут Мальме, Лугано и Копенгаген. Кроме того, уже стало известно расписание матчей. В первом поединке Динамо будет принимать Мальме на стадионе НСК Олимпийский.

19 сентября:
Динамо - Мальме, начало матча в 19.55

3 октября:
Лугано - Динамо, начало матча в 22.00

24 октября:
Динамо - Копенгаген, начало матча в 22.00

7 ноября:
Копенгаген - Динамо, начало матча в 19.55

28 ноября:
Мальме - Динамо, начало матча в 22.00

12 декабря:
Динамо - Лугано, начало матча в 19.55

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