Динамо узнало расписание своих матчей в Лиге Европы

Подопечные Михайличенко проведут первый поединок против Мальме в Киеве.

В рамках группового раунда Лиги Европы-2019/20 киевского Динамо узнало своих соперников.

Столичный клуб попал в групп В, где противостоять ему будут Мальме, Лугано и Копенгаген. Кроме того, уже стало известно расписание матчей. В первом поединке Динамо будет принимать Мальме на стадионе НСК Олимпийский.

19 сентября:

Динамо - Мальме, начало матча в 19.55

3 октября:

Лугано - Динамо, начало матча в 22.00

24 октября:

Динамо - Копенгаген, начало матча в 22.00

7 ноября:

Копенгаген - Динамо, начало матча в 19.55

28 ноября:

Мальме - Динамо, начало матча в 22.00

12 декабря:

Динамо - Лугано, начало матча в 19.55