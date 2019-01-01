Динамо узнало расписание своих матчей в Лиге Европы
Подопечные Михайличенко проведут первый поединок против Мальме в Киеве.
В рамках группового раунда Лиги Европы-2019/20 киевского Динамо узнало своих соперников.
Столичный клуб попал в групп В, где противостоять ему будут Мальме, Лугано и Копенгаген. Кроме того, уже стало известно расписание матчей. В первом поединке Динамо будет принимать Мальме на стадионе НСК Олимпийский.
19 сентября:
Динамо - Мальме, начало матча в 19.55
3 октября:
Лугано - Динамо, начало матча в 22.00
24 октября:
Динамо - Копенгаген, начало матча в 22.00
7 ноября:
Копенгаген - Динамо, начало матча в 19.55
28 ноября:
Мальме - Динамо, начало матча в 22.00
12 декабря:
Динамо - Лугано, начало матча в 19.55
Полная версия правил