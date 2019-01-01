Определились все соперники группового этапа Лиги Европы-2019/20

Стали известны группы следующего этапа Лиги Европы.

В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.

На этой стадии турнира из украинских клубов будут бороться Динамо и Александрия.

В ходе церемонии определились все соперники групповой стадии.

Группа А: Севилья, АПОЭЛ, Карабах, Дюделанж

Группа В: Динамо Киев, Копенгаген, Мальме, Лугано

Группа С: Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор

Группа D: Спортинг, ПСВ, Русенборг, ЛАСК

Группа E: Лацио, Селтик, Ренн, ЧФР Клуж

Группа F: Ареснал, Айнтрахт, Стандарт, Виктория

Группа G: Порту, Янг Бойз, Фейеноорд, Рейнджерс

Группа H: ЦСКА, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош

Группа I: Вольфсбург, Гент, Сен-Этьен, Александрия

Группа J: Боруссия М, Рома, Истанбул, Вольфсбергер

Группа K: Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован Братислава

Группа L: Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан Белград, АЗ Алкмаар

Расписание группового этапа Лиги Европы:

Тур 1: 19 сентября

Тур 2: 3 октября

Тур 3: 24 октября

Тур 4: 7 ноября

Тур 5: 28 ноября

Тур 6: 12 декабря