Определились все соперники группового этапа Лиги Европы-2019/20
В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
На этой стадии турнира из украинских клубов будут бороться Динамо и Александрия.
В ходе церемонии определились все соперники групповой стадии.
Группа А: Севилья, АПОЭЛ, Карабах, Дюделанж
Группа В: Динамо Киев, Копенгаген, Мальме, Лугано
Группа С: Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор
Группа D: Спортинг, ПСВ, Русенборг, ЛАСК
Группа E: Лацио, Селтик, Ренн, ЧФР Клуж
Группа F: Ареснал, Айнтрахт, Стандарт, Виктория
Группа G: Порту, Янг Бойз, Фейеноорд, Рейнджерс
Группа H: ЦСКА, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош
Группа I: Вольфсбург, Гент, Сен-Этьен, Александрия
Группа J: Боруссия М, Рома, Истанбул, Вольфсбергер
Группа K: Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован Братислава
Группа L: Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан Белград, АЗ Алкмаар
Расписание группового этапа Лиги Европы:
Тур 1: 19 сентября
Тур 2: 3 октября
Тур 3: 24 октября
Тур 4: 7 ноября
Тур 5: 28 ноября
Тур 6: 12 декабря
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