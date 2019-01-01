Лига Европы: Александрия узнала соперников по группе
Александрия приняла участие в жеребьевке группового этапа Лиги Европы.
Александрия дебютирует на групповой стадии Лиги Европы.
По результатам жеребьевки, которая состоялась 30 августа, Александрия отправилось в группу I. Вместе с киевским клубом в этой же группе оказались .Вольфсбург, Гент и Сент-Этьен.
Календарь группового этапа Лиги Европы:
Тур 1: 19 сентября
Тур 2: 3 октября
Тур 3: 24 октября
Тур 4: 7 ноября
Тур 5: 28 ноября
Тур 6: 12 декабря
Напомним, ранее СПОРТ bigmir)net сообщал о том, что Динамо Киев также узнало соперников по групповой стадии Лиги Европы.
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