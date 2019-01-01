Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лига Европы: Александрия узнала соперников по группе

Комментариев: 0
Александрия приняла участие в жеребьевке группового этапа Лиги Европы.
Александрия узнала соперников по Лиге Европы
Александрия узнала соперников по Лиге Европы
ФК Александрия

Александрия дебютирует на групповой стадии Лиги Европы.

По результатам жеребьевки, которая состоялась 30 августа, Александрия отправилось в группу I. Вместе с киевским клубом в этой же группе оказались .Вольфсбург, Гент и Сент-Этьен.

Календарь группового этапа Лиги Европы:

Тур 1: 19 сентября
Тур 2: 3 октября
Тур 3: 24 октября
Тур 4: 7 ноября
Тур 5: 28 ноября
Тур 6: 12 декабря

Напомним, ранее СПОРТ bigmir)net сообщал о том, что Динамо Киев также узнало соперников по групповой стадии Лиги Европы.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь