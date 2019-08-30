Динамо узнало соперников по групповому этапу Лиги Европы

Стало известно, кто составит конкуренцию киевлянам в группе Лиги Европы.

Динамо узнало соперников по группе в Лиге Европы ФК Динамо Киев

Динамо после вылета из Лиги чемпионов начнет борьбу в Лиге Европы с группового этапа.

По результатам жеребьевки, которая состоялась 30 августа, Динамо отправилось в группу В. Вместе с киевским клубом в этой же группе оказались: Копенгаген, Мальме и Лугано.

Представляем вашему вниманию полный состав групп:

Группа А: Севилья, АПОЕЛ, Карабах, Дюделанж;

Группа B: Динамо Киев, Копенгаген, Мальме, Лугано;

Группа С: Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзанспор;

Группа D: Спортинг, ПСВ, Русенборг, ЛАСК;

Группа E: Лацио, Селтик, Ренн, Клуж;

Группа F: Арсенал, Айнтрахт, Стандарт, Витория;

Группа G: Порту, Янг Бойз, Фейеноорд, Рейнджерс;

Группа Н: ЦСКА М, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош;

Группа J: Боруссия М, Рома, Истанбул, Вольфсберг;

Группа I: Вольфсбург, Гент, Сент-Этьен, Александрия;

Группа K: Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован;

Группа L: Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан, АЗ Алкмар;

Календарь группового этапа Лиги Европы:

Тур 1: 19 сентября

Тур 2: 3 октября

Тур 3: 24 октября

Тур 4: 7 ноября

Тур 5: 28 ноября

Тур 6: 12 декабря