Динамо узнало соперников по групповому этапу Лиги Европы
Динамо после вылета из Лиги чемпионов начнет борьбу в Лиге Европы с группового этапа.
По результатам жеребьевки, которая состоялась 30 августа, Динамо отправилось в группу В. Вместе с киевским клубом в этой же группе оказались: Копенгаген, Мальме и Лугано.
Представляем вашему вниманию полный состав групп:
Группа А: Севилья, АПОЕЛ, Карабах, Дюделанж;
Группа B: Динамо Киев, Копенгаген, Мальме, Лугано;
Группа С: Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзанспор;
Группа D: Спортинг, ПСВ, Русенборг, ЛАСК;
Группа E: Лацио, Селтик, Ренн, Клуж;
Группа F: Арсенал, Айнтрахт, Стандарт, Витория;
Группа G: Порту, Янг Бойз, Фейеноорд, Рейнджерс;
Группа Н: ЦСКА М, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош;
Группа J: Боруссия М, Рома, Истанбул, Вольфсберг;
Группа I: Вольфсбург, Гент, Сент-Этьен, Александрия;
Группа K: Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован;
Группа L: Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан, АЗ Алкмар;
Календарь группового этапа Лиги Европы:
Тур 1: 19 сентября
Тур 2: 3 октября
Тур 3: 24 октября
Тур 4: 7 ноября
Тур 5: 28 ноября
Тур 6: 12 декабря
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