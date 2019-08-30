Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо узнало соперников по групповому этапу Лиги Европы

Комментариев: 0
Стало известно, кто составит конкуренцию киевлянам в группе Лиги Европы.
Динамо узнало соперников по группе в Лиге Европы
Динамо узнало соперников по группе в Лиге Европы
ФК Динамо Киев

Динамо после вылета из Лиги чемпионов начнет борьбу в Лиге Европы с группового этапа.

По результатам жеребьевки, которая состоялась 30 августа, Динамо отправилось в группу В. Вместе с киевским клубом в этой же группе оказались: Копенгаген, Мальме и Лугано.

Представляем вашему вниманию полный состав групп:

Группа А: Севилья, АПОЕЛ, Карабах, Дюделанж;
Группа B: Динамо Киев, Копенгаген, Мальме, Лугано;
Группа С: Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзанспор;
Группа D: Спортинг, ПСВ, Русенборг, ЛАСК;
Группа E: Лацио, Селтик, Ренн, Клуж;
Группа F: Арсенал, Айнтрахт, Стандарт, Витория;
Группа G: Порту, Янг Бойз, Фейеноорд, Рейнджерс;
Группа Н: ЦСКА М, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош;
Группа J: Боруссия М, Рома, Истанбул, Вольфсберг;
Группа I: Вольфсбург, Гент, Сент-Этьен, Александрия;
Группа K: Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован; 
Группа L: Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан, АЗ Алкмар;

Календарь группового этапа Лиги Европы:

Тур 1: 19 сентября
Тур 2: 3 октября
Тур 3: 24 октября
Тур 4: 7 ноября
Тур 5: 28 ноября
Тур 6: 12 декабря

Поделись:
Теги: Динамо, Лига Европы, жеребьевка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Peyot    30.08.2019, 15:09
Оценка:  0
Peyot
Если из групы не выйдут Суркис должен вместе с МИхайличенко ехать за поребрик!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь