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Заря - Эспаньол 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Заря не сумела обыграть Эспаньол и покинула Лигу Европы.

Луганская Заря сыграла вничью дома против Эспаньола а в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы, но этого не хватило, чтобы выйти в следующий этап турнира.

Заря - Эспаньол 2:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Леднев, 54, Русин, 78 - Феррейра, 35, Варгас, 62

Заря: Шевченко - Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня - Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский - Будковский (Кабаев, 81).

Эспаньол: Д. Лопес - Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила - Гранеро, Рока, Дардер (Санчес, 65) - Мелендо, Феррейра (Ву, 74), Варгас (Кампусано, 76). 

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Теги: Заря, Эспаньол, видео голов, видео обзор
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