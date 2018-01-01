Заря сыграла вничью с Эспаньолом и не смогла пробиться в групповой этап ЛЕ

Домашняя ничья с Эспаньолом не позволила подопечным Скрипника пройти соперника.

Луганская Заря не сумела пробиться в групповой этап Лиги Европы, сыграв в домашнем матче плей-офф раунда квалификации вничью с Эспаньолом 2:2.

Заря активно начала встречу и имела неплохие моменты, чтобы открыть счет. Уже на шестой минуте Кочергин неожиданно мощно пробил в ближний угол, вратарь испанцев неудачно прыгнул его и пропустил между ногами, но в последний момент остановил на линии ворот.

Спустя пару минут голкипер Эспаньола еще раз ошибся и выбил мяч прямо на Громова, который тут же пробил в верхний угол, но Лопес дотянулся до мяча и выбил его на угловой.

Дальше имели очень хорошие моменты Будковский и Громов – первый головой переправлял мяч в ворота, но выручил кипер, а Громов не успел переправить мяч в пустые ворота после прострела с фланга.

Увы, но атаки Зари к голу не привели, а вот Эспаньол забил с первой же возможности. На 34-й минуте передачей Дардера воспользовался экс-форвард Шахтера Факундо Феррейра. Интересно, что аргентинец отпраздновал взятие ворот фирменным жестом "горняков".

Во втором тайме Заря продолжила активно играть и забила. Будковский запрессинговал вратаря, тот неудачно выбил прямо на Хомченовского, который скинул на Леднева, Богдан вошел в штрафную и мощно пробил в угол.

Но Заря радовалась недолго – спустя шесть минут Эспаньол вновь вышел вперед. После провала в центре обороны Варгас вышел один на один и пробил мимо Шевченко.

После этого Заре нужно было забивать четыре мяча, но хотелось хотя бы двух, ведь хозяева наиграли на победу в этой игре. Удалось в итоге забить раз. На 78-й минуте Русин блестяще убрал двух защитников и пробил низом мимо вратаря в дальний угол. Все попытки Зари вырвать победу не увенчались успехом.

Таким образом, для Зари этот еврокубковый сезон окончен. Украину на групповой стадии ЛЕ будут представлять лишь два клуба — Динамо и Александрия.

Заря — Эспаньол 2:2 (первый матч — 1:3)

Голы: Леднев, 54, Русин, 78 — Феррейра, 35, Варгас, 62



Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский — Будковский (Кабаев, 81).



Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила — Гранеро, Рока, Дардер (Санчес, 65) — Мелендо, Феррейра (Ву, 74), Варгас (Кампусано, 76).