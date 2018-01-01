Феррейра отпраздновал гол Заре, показав символ Шахтера

Факундо Феррейра напомнил о своем прошлом в составе Шахтера.

Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра открыл счет в матче раунда плей-офф Лиги Европы против луганской Зари.

Аргентинец забил гол на 34 минуте встречи и неожиданным образом отпраздновал взятие ворот.

После гола Феррейра скрестил руки, показывая молотки, которые являются символом Шахтера.

Кадр из видео

Отметим, что на данный момент счет в матче Заря - Эспаньол 1:1.

Напомним, что Феррейра защищал цвета Шахтера с 2013 по 2018 год, откуда перешел в Бенфику. Аргентинец выступает за Эспаньол на правах аренды.