Феррейра отпраздновал гол Заре, показав символ Шахтера
Факундо Феррейра напомнил о своем прошлом в составе Шахтера.
Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра открыл счет в матче раунда плей-офф Лиги Европы против луганской Зари.
Аргентинец забил гол на 34 минуте встречи и неожиданным образом отпраздновал взятие ворот.
После гола Феррейра скрестил руки, показывая молотки, которые являются символом Шахтера.
Отметим, что на данный момент счет в матче Заря - Эспаньол 1:1.
Напомним, что Феррейра защищал цвета Шахтера с 2013 по 2018 год, откуда перешел в Бенфику. Аргентинец выступает за Эспаньол на правах аренды.
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