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Феррейра отпраздновал гол Заре, показав символ Шахтера

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Факундо Феррейра напомнил о своем прошлом в составе Шахтера.
Факундо Феррейра
Факундо Феррейра
Getty Images

Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра открыл счет в матче раунда плей-офф Лиги Европы против луганской Зари.

Аргентинец забил гол на 34 минуте встречи и неожиданным образом отпраздновал взятие ворот.

После гола Феррейра скрестил руки, показывая молотки, которые являются символом Шахтера.

Кадр из видео

Отметим, что на данный момент счет в матче Заря - Эспаньол 1:1.

Напомним, что Феррейра защищал цвета Шахтера с 2013 по 2018 год, откуда перешел в Бенфику. Аргентинец выступает за Эспаньол на правах аренды.

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Теги: Факундо Феррейра, Эспаньол, Лига Европы
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