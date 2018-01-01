Громов: Наша мечта - пройти в групповой этап

Футболист оценил шансы команды пройти в группу Лиги Европы.

Нападающий луганской Зари Артем Громов прокомментировал предстоящий ответный матч плей-офф раунла Лиги Европы против каталонского Эспаньола. Футболиста цитирует официальный сайт луганчан.

"Жду от завтрашней игры только одного - это исполнения мечты моей, команды, клуба, города и всей страны. А мечта это - пройти в групповой этап. Мы достойно выглядели в прошедшей игре в Испании. И теперь должны выйти и постараться забить быстрый гол. Мне кажется, после этого преимущество может быть на нашей стороне.



Команда готова и физически, и морально очень хорошо, и я думаю, при хорошем стечении обстоятельств у нас всё получится.

В каком бы состоянии не был футболист, когда он видит полный стадион, то все проблемы сразу же улетучиваются. Ты сразу хочешь бежать, радовать болельщиков красивыми действиями и голами. Это – дикий прилив эмоций. Хочется работать больше и больше.

Я уже полностью восстановился. Уже сыграл полторы игры. Сейчас отдохнул, чувствую себя хорошо. Людей сейчас стало ходить больше, и мы этому рады. Когда я сидел на трибуне, когда был травмирован, видел сколько людей поддерживают нас. В чем-то это и наша заслуга. Людям нравится, как мы играем. Мне кажется, после завтрашней игры люди и дальше будут хотеть ходить на стадион", - сказал Громов.

Напомним, матч Заря - Эспаньол состоится 29-го августа на Славутич-Арене, в Запорожье. Начало матча - в 20:00.

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