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Стало известно, кто обслужит матч Заря - Эспаньол

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УЕФА определил бригаду арбитров, которая будет работать на матче плей-офф Лиги Европы.
Раду Петреску
Раду Петреску
Getty Images

В четверг, 29-го августа, луганская Заря примет испанский Эспаньол в ответном матче в рамках плей-офф Лиги Европы.

Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене. Отметим, что в первом поединке Заря уступила со счетом 3:1.

УЕФА уже определил бригаду судей, которая будет работать на ответном матче:

Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Ассистенты арбитра: Раду Гингулеац, Мирча Григорю (оба - Румыния).

Четвертый арбитр: Марсель Бирсан (Румыния).

Судейский наблюдатель: Бертран Лайе (Франция).

Делегат УЕФА: Казимир Олежек (Польша).

Напомним, матч Заря - Эспаньол начнется 29-го августа в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Заря - Эспаньол.

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Теги: Заря, Заря Луганск, Эспаньол, Лига Европы, бригада арбитров, футбол, плей-офф, квалификация
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