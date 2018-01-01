Стало известно, кто обслужит матч Заря - Эспаньол
В четверг, 29-го августа, луганская Заря примет испанский Эспаньол в ответном матче в рамках плей-офф Лиги Европы.
Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене. Отметим, что в первом поединке Заря уступила со счетом 3:1.
УЕФА уже определил бригаду судей, которая будет работать на ответном матче:
Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)
Ассистенты арбитра: Раду Гингулеац, Мирча Григорю (оба - Румыния).
Четвертый арбитр: Марсель Бирсан (Румыния).
Судейский наблюдатель: Бертран Лайе (Франция).
Делегат УЕФА: Казимир Олежек (Польша).
Напомним, матч Заря - Эспаньол начнется 29-го августа в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.
Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Заря - Эспаньол.
Полная версия правил