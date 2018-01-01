Гент - Риека 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Вашему вниманию видеообзор поединка квалификации Лиги Европы.

Гент - Риека: видео голов twitter.com/kaagent

В первом матча квалификационного раунда Лиги Европы Гент сумел на домашнем стадионы вырвать победу у Риеки (2:1).

Украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун вышли в основном составе, а Роман Безус появился на поле на 63-й минуте. Отметим, что Яремчук записал в свой актив голевую передачу в моменте с первым голом и покинул поле на 83-й минуте.

Смотрите видео голов и обзор матча Гент - Риека:

Гент - Риека 2:1

Голы: Депуатр, 57, 71 - Хадидович, 40

Гент: Камински - Лустиг, Пластун, Нгаде, Асаре – Девид (Кубо, 89), Овусу, Оджиджа-Офое, Деягере (Безус, 63) - Депуатр, Яремчук (Верстрет, 83)

Риека: Прскало - Квржич (Велковски, 69), Жупарич, Капан, Пунчец, Распопович - Халилович, Лепинйица, Лончар - Акости (Иглесиас, 79), Чолак (Пульич, 86)