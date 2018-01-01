Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гент - Риека 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Вашему вниманию видеообзор поединка квалификации Лиги Европы.

Гент - Риека: видео голов
Гент - Риека: видео голов
twitter.com/kaagent

В первом матча квалификационного раунда Лиги Европы Гент сумел на домашнем стадионы вырвать победу у Риеки (2:1).

Украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун вышли в основном составе, а Роман Безус появился на поле на 63-й минуте. Отметим, что Яремчук записал в свой актив голевую передачу в моменте с первым голом и покинул поле на 83-й минуте.

Смотрите видео голов и обзор матча Гент - Риека:

Гент - Риека 2:1
Голы: Депуатр, 57, 71 - Хадидович, 40

Гент: Камински - Лустиг, Пластун, Нгаде, Асаре – Девид (Кубо, 89), Овусу, Оджиджа-Офое, Деягере (Безус, 63) - Депуатр, Яремчук (Верстрет, 83)

Риека: Прскало - Квржич (Велковски, 69), Жупарич, Капан, Пунчец, Распопович - Халилович, Лепинйица, Лончар - Акости (Иглесиас, 79), Чолак (Пульич, 86)

Поделись:
Теги: Роман Безус, Роман Яремчук, Игорь Пластун, Гент, Риека, Лига Европы, видео голов, обзор матча, квалификация, плей-офф
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь