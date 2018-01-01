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Лига Европы: Селтик без Шведа уверенно выиграл, Ференцварош Реброва сыграл вничью

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Состоялись первые матчи плей-офф Лиги Европы.
Селтик обыграл АИК со счетом 2:0
Селтик обыграл АИК со счетом 2:0
twitter.com/CelticFC

В четверг, 22-го августа, состоялись все первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

Вашему вниманию результаты этих поединков.

Путь чемпионов

Арарат-Армения (Армения) - Дюделанж (Люксембург) 2:1
Голы: Лима, 22, Антонов, 90+3 - Синани, 68

Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) 3:0
Голы: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сигурйонссон (с пенальти), 52

Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия) 0:0

Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения) 0:0

Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия) 3:1
Голы: Фише, 18, Сотириу, 62, Дарами, 90+3 - Камесс, 41

Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция) 2:0
Голы: Форрест, 48, Эдуар, 73

Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан) 3:2
Голы: Стеффорд, 40, Лейвери, 45+1, 75

Слован Братислава (Словакия) - ПАОК (Греция) 1:0
Гол: Абенья, 90+4

Путь представителей лиг

Мальме (Швеция) - Бней Иегуда (Израиль) 3:0
Голы: Розенберг, 36, Бенгтссон, 40, Левицки, 47

Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:0
Голы: Ларссон, 33, Фер, 56, 78

АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция) 1:3
Голы: Ливайя, 4 - Экубан, 29, 44, 70

Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия) 2:1
Голы: Депуатр, 57, 71 - Хадидович, 40

ПСВ (Нидерланды) - Аполлон (Кипр) 3:0
Голы: Ихатаррен, 47, Гакпо, 56, Дамфрис, 61

Стяуа (Румыния) - Витория (Португалия) 0:0

Страсбур (Франция) - Айнтрахт Ф (Германия) 1:0
Гол: Зохи, 33

АЗ (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия) 1:1
Голы: Боаду, 82 - Батубинсика, 38

Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия) 2:3
Голы: Де Сильвестри, 61, Белотти, 89 - Бремер, 43 (в свои ворота), Жота, 59, Хименес, 72

Эспаньол (Испания) - Заря (Украина) 3:1
Голы: Феррейра, 57, Х. Лопес, 79, Варгас, 81 - Кочергин, 38

Партизан (Сербия) - Мельде (Норвегия) 2:1
Голы: Сума, 45+1, Тошич, 84 - Болли, 44

Брага (Португалия) - Спартак (Россия) 1:0
Гол: Орта, 74

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Теги: Лига Европы, плей-офф, результаты, футбол, квалификация
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