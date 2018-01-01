Лига Европы: Селтик без Шведа уверенно выиграл, Ференцварош Реброва сыграл вничью
В четверг, 22-го августа, состоялись все первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.
Вашему вниманию результаты этих поединков.
Путь чемпионов
Арарат-Армения (Армения) - Дюделанж (Люксембург) 2:1
Голы: Лима, 22, Антонов, 90+3 - Синани, 68
Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) 3:0
Голы: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сигурйонссон (с пенальти), 52
Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия) 0:0
Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения) 0:0
Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия) 3:1
Голы: Фише, 18, Сотириу, 62, Дарами, 90+3 - Камесс, 41
Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция) 2:0
Голы: Форрест, 48, Эдуар, 73
Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан) 3:2
Голы: Стеффорд, 40, Лейвери, 45+1, 75
Слован Братислава (Словакия) - ПАОК (Греция) 1:0
Гол: Абенья, 90+4
Путь представителей лиг
Мальме (Швеция) - Бней Иегуда (Израиль) 3:0
Голы: Розенберг, 36, Бенгтссон, 40, Левицки, 47
Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:0
Голы: Ларссон, 33, Фер, 56, 78
АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция) 1:3
Голы: Ливайя, 4 - Экубан, 29, 44, 70
Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) 0:0
Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия) 2:1
Голы: Депуатр, 57, 71 - Хадидович, 40
ПСВ (Нидерланды) - Аполлон (Кипр) 3:0
Голы: Ихатаррен, 47, Гакпо, 56, Дамфрис, 61
Стяуа (Румыния) - Витория (Португалия) 0:0
Страсбур (Франция) - Айнтрахт Ф (Германия) 1:0
Гол: Зохи, 33
АЗ (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия) 1:1
Голы: Боаду, 82 - Батубинсика, 38
Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия) 2:3
Голы: Де Сильвестри, 61, Белотти, 89 - Бремер, 43 (в свои ворота), Жота, 59, Хименес, 72
Эспаньол (Испания) - Заря (Украина) 3:1
Голы: Феррейра, 57, Х. Лопес, 79, Варгас, 81 - Кочергин, 38
Партизан (Сербия) - Мельде (Норвегия) 2:1
Голы: Сума, 45+1, Тошич, 84 - Болли, 44
Брага (Португалия) - Спартак (Россия) 1:0
Гол: Орта, 74
Полная версия правил