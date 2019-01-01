Заря проиграла Эспаньолу в Лиге Европы

Луганский клуб не хватило на концовку матча в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Луганская Заря проиграла Эспаньолу в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы, не сумев удержать комфортный для себя счет в матче.

Луганчане начали матч достаточно смело, и в первые минуты высоким прессингом поставили пару сложных задач Эспаньолу, но хозяева справились и ближе к средине тайма полностью взяли игру под свой контроль, хотя до остроты у ворот Никиты Шевченко дело не доходило.

При этом, Заря играла на контратаках и пару раз неплохо "ловила" соперника. Один раз это принесло результат. Владислав Кочергин в концовке тайма успешно завершил красивую комбинацию с Кабаевым и Тымчиком.

После перерыва Эспаньол преобразился – стал меньше ошибаться, перекрыл все свободные зоны у своих ворот и острее у чужих.

Достаточно быстро Эспаньол сравнял счет – Факунду Феррейру потеряли защитники Зари в собственной штрафной и тот спокойно расстрелял ворота ударом головой.

Дальше игра продолжилась при преимуществе хозяев, хотя игроки Зари отбивались. Иногда дело доходило до "пожара", но счет оставался на табло неизменным. Случались и опасные выпады гостей – реже, чем в первом тайме, но тот же Громов мог забивать, но не смог опередить защитника испанской команды и забить с пары метров.

Чем ближе к концовке матча, тем меньше сил оставалось у Зари и тем увереннее себя чувствовал Эспаньол.

На 76-й минуте хозяева получили отличную возможность выйти вперед - Михайличенко заработал пенальти, сыграв рукой в своей штрафной, однако Шевченко парировал удар испанца Гранеро.

Увы, но отбитый пенальти расслабил гостей и в итоге те за несколько минут пропустили дважды и оба раза после того, как забывали в своей штрафной чужого футболиста. В первом случае на ударной позиции оказался Хави Лопес, а затем результативный удар нанес Матиас Варгас.

В оставшееся время Эспаньол создал еще несколько моментов, но больше забить им не позволил Никита Шевченко.

Заря достойно играла, но уступила Эспаньолу. Ответный матч в Запорожье состоится 29 августа.

Эспаньол — Заря 3:1

Голы: Феррейра, 57, Х. Лопес, 79, Варгас, 81 — Кочергин, 38

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Мармоль, Калеро, Вила (Санчес, 46) — Гранеро, Итурраспе (Рока, 20), Дардер — Пуадо (Варгас, 71), Феррейра, Ву.

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна (Белый, 81), Чеберко, Михайличенко — Кочергин, Леднев, Иванисеня (Арвеладзе, 90+1), Лунев (Юрченко, 63) — Кабаев, Громов.

Предупреждения: Феррейра — Абу Ханна, Громов

На 76-ой минуте Эстебан Гранеро не забил пенальти (вратарь).