Эспаньол - Заря 3:1 Видео голов матча Лиги Европы

Заря проводит матч в Испании / ФК Заря

Испанский Эспаньол в рамках раунда плей-офф Лиги Европы принимал луганскую Зарю.

Матч завершился со счетом 3:1. “Попугайчики“ добыли уверенную победу над украинской командой в первом поединке.

Гол, Кочергин, 38, 0:1:

Гол, Феррейра, 58, 1:1:

Гол, Лопес, 79, 2:1:

Гол, Варгас, 81, 3:1:

Эспаньол — Заря 3:1

Голы: Феррейра, 57, Х. Лопес, 79, Варгас, 81 — Кочергин, 38



Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Мармоль, Калеро, Вила (Санчес, 46) — Гранеро, Итурраспе (Рока, 20), Дардер — Пуадо (Варгас, 71), Феррейра, Ву.



Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна (Белый, 81), Чеберко, Михайличенко — Кочергин, Леднев, Иванисеня (Арвеладзе, 90+1), Лунев (Юрченко, 63) — Кабаев, Громов.



Предупреждения: Феррейра — Абу Ханна, Громов

На 76-ой минуте Эстебан Гранеро не забил пенальти (вратарь).