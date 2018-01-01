Эспаньол - Заря 3:1 Видео голов матча Лиги Европы
Испанский Эспаньол в рамках раунда плей-офф Лиги Европы принимал луганскую Зарю.
Матч завершился со счетом 3:1. “Попугайчики“ добыли уверенную победу над украинской командой в первом поединке.
Гол, Кочергин, 38, 0:1:
Гол, Феррейра, 58, 1:1:
Гол, Лопес, 79, 2:1:
Гол, Варгас, 81, 3:1:
Эспаньол — Заря 3:1
Голы: Феррейра, 57, Х. Лопес, 79, Варгас, 81 — Кочергин, 38
Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Мармоль, Калеро, Вила (Санчес, 46) — Гранеро, Итурраспе (Рока, 20), Дардер — Пуадо (Варгас, 71), Феррейра, Ву.
Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна (Белый, 81), Чеберко, Михайличенко — Кочергин, Леднев, Иванисеня (Арвеладзе, 90+1), Лунев (Юрченко, 63) — Кабаев, Громов.
Предупреждения: Феррейра — Абу Ханна, Громов
На 76-ой минуте Эстебан Гранеро не забил пенальти (вратарь).
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