Тренер Эспаньола: У Зари отличные молодые футболисты
В рамках плей-офф Лиги Европы Эспаньол встретится с луганской Зарей и они поборются за выход в групповой этап Лиги Европы.
Главный тренер "попугаев" Давид Гальего высказался касательно шансов своей команды против украинского клуба.
"Нас ожидает тяжелый поединок, ведь у противника имеются талантливые футболисты, их будет невероятно тяжело сдержать. Данный поединок станет решающим в вопросе выхода в группу.
У них много энтузиазма. Хоть мы и настроены на хорошую игру, однако все будет решено в ответном поединке. У них есть также много отличных молодых и арендованных футболистов. Тем не менее, если мы навяжем свою игру, то сможет добиться успеха", - цитирует специалиста официальный сайт испанского клуба.
Отметим, что матч состоится в четверг, 22-го августа. Начало встречи запланировано на 22:00, а рассудит команды немецкая бригада арбитров.
Ранее главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции.
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