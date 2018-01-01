Тренер Эспаньола: У Зари отличные молодые футболисты

Также он отметил, что его команда добьется успеха, если не сможет навязать свою игру.

В рамках плей-офф Лиги Европы Эспаньол встретится с луганской Зарей и они поборются за выход в групповой этап Лиги Европы.

Главный тренер "попугаев" Давид Гальего высказался касательно шансов своей команды против украинского клуба.

"Нас ожидает тяжелый поединок, ведь у противника имеются талантливые футболисты, их будет невероятно тяжело сдержать. Данный поединок станет решающим в вопросе выхода в группу.

У них много энтузиазма. Хоть мы и настроены на хорошую игру, однако все будет решено в ответном поединке. У них есть также много отличных молодых и арендованных футболистов. Тем не менее, если мы навяжем свою игру, то сможет добиться успеха", - цитирует специалиста официальный сайт испанского клуба.

Отметим, что матч состоится в четверг, 22-го августа. Начало встречи запланировано на 22:00, а рассудит команды немецкая бригада арбитров.

Ранее главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции.