Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Эспаньола: У Зари отличные молодые футболисты

Комментариев: 0
Также он отметил, что его команда добьется успеха, если не сможет навязать свою игру.
Давид Гальего / Эспаньол
Давид Гальего / Эспаньол

В рамках плей-офф Лиги Европы Эспаньол встретится с луганской Зарей и они поборются за выход в групповой этап Лиги Европы.

Главный тренер "попугаев" Давид Гальего высказался касательно шансов своей команды против украинского клуба.

"Нас ожидает тяжелый поединок, ведь у противника имеются талантливые футболисты, их будет невероятно тяжело сдержать. Данный поединок станет решающим в вопросе выхода в группу.

У них много энтузиазма. Хоть мы и настроены на хорошую игру, однако все будет решено в ответном поединке. У них есть также много отличных молодых и арендованных футболистов. Тем не менее, если мы навяжем свою игру, то сможет добиться успеха", - цитирует специалиста официальный сайт испанского клуба.

Отметим, что матч состоится в четверг, 22-го августа. Начало встречи запланировано на 22:00, а рассудит команды немецкая бригада арбитров.

Ранее главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь