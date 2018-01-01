Заря отправилась в Испанию на матч Лиги Европы

В Испанию отправились 20 игроков Зари.

Заря отравилась на матч против Эспаньола ФК Заря

Луганская Заря отправилась в Испанию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против Эспаньола.

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Сегодня утром самолет с делегацией клуба вылетел чартерным рейсом в Барселону. На 19:00 запланирована пресс-конференция с участием главного тренера команды Виктора Скрипника и одного из игроков, а после нее состоится тренировка.

Заявка Зари выглядит следующим образом:

Напомним, матч Эспаньол - Заря состоится в четверг, 22-го августа, в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль Прат.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого матча, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Эспаньол - Заря.