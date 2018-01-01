Заря отправилась в Испанию на матч Лиги Европы
В Испанию отправились 20 игроков Зари.
Луганская Заря отправилась в Испанию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против Эспаньола.
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Сегодня утром самолет с делегацией клуба вылетел чартерным рейсом в Барселону. На 19:00 запланирована пресс-конференция с участием главного тренера команды Виктора Скрипника и одного из игроков, а после нее состоится тренировка.
Заявка Зари выглядит следующим образом:
Напомним, матч Эспаньол - Заря состоится в четверг, 22-го августа, в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль Прат.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого матча, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Эспаньол - Заря.
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