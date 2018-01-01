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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

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Поединок Астана - БАТЭ состоится 22 августа.
Сергей Бойко
Сергей Бойко
Getty Images

Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы между казахстанской Астаной и белорусским БАТЭ рассудит украинская бригада арбитров. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным судьей поединка станет 42-летний Сергей Бойко. Ассистентами рефери назначены Семен Шлончак и Александр Корнейко. Четвертым арбитром встречи будет Анатолий Абдула.

В текущем сезоне Бойко уже обслуживал матчи Лиги Европы: сначала он работал на поединке АЗ Алкмаар - Хеккен (0:0) во втором раунде, а затем - в игре третьего этапа квалификации ЛЕ между Фейенордом и Динамо Тбилиси (4:0).

Напомним, что матч Астана - БАТЭ пройдет 22 августа в Нур-Султане (Казахстан).

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Теги: Лига Европы, Сергей Бойко, Астана, БАТЭ, футбол
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