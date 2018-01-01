Эспаньол и Зарю рассудит немец Штилер

Подопечные Скрипника узнали арбитров на первый матч с испанским коллективом.

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч плей-офф квалификации Лиги Европы между испанским Эспаньолом и луганской Зарей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Главным судьей поединка станет Тобиас Штилер из Германии. В прошлом сезоне 38-летний арбитр работал на 22 матчах Бундеслиги, в которых показал 77 желтых карточек, а также три раза удалял футболистов.

Его ассистентами будут Мики Пикель и Кристиан Гиттельманн.

Четвертый арбитр - Харм Осмерс.

Первый поединок между Эспаньолом и Зарей состоится в Испании 22 августа, начало - в 22:00. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.

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