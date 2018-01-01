Эспаньол - Заря: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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В четверг, 22-го августа, луганская Заря проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы против Эспаньола. Поединок состоится в Испании на стадионе Корнелья-Эль Прат.

Онлайн трансляция матча Эспаньол - Заря будет доступна в этой новости, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В третьем квалификационном раунде украинский клуб по итогам двух матчей переиграл софийский ЦСКА (1:1, 1:0), а Эспаньол разгромил швейцарский Люцерн (3:0, 3:0).

Между поединками в рамках еврокубковой квалификации команды провели матчи в первенствах своих стран. “Попугаи“ потерпели поражение от Севильи со счетом 2:0 в матче 1-го тура Ла Лиги, а Заря уступила Александрии со счетом 2:1 в 4-м туре УПЛ.

Букмекеры считают, что явным фаворитом противостояния в Лиге Европы является Эспаньол. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “попугаев“ с коэффициентом 1.33, в то время как триумф Зари оценили в 8.80. Ничью здесь оценили в 5.40.