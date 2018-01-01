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Эспаньол - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Букмекеры определили фаворита предстоящего матча плей-офф Лиги Европы.
Эспаньол - Заря: прогноз букмекеров
Эспаньол - Заря: прогноз букмекеров
ФК Заря

В четверг, 22-го августа, луганская Заря проведет матч с испанским Эспаньолом в рамках плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе Корнелья-Эль Прат в Испании.

Букмекеры считают, что явным фаворитом этого противостояния является Эспаньол. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “попугаев“ с коэффициентом 1.33, в то время как триумф Зари оценили в 8.80. Ничью здесь оценили в 5.40.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу Эспаньола 1.30, а на успех луганского клуба - 10.00. Ничью здесь оценили в 5.25.

Схожие котировки установили и в букмекерской конторе bet365: победа Эспаньола - 1.36, победа Зари - 7.50, ничья - 5.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Эспаньол - Заря, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Заря, Заря Луганск, Эспаньол, Лига Европы, плей-офф, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт
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