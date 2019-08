Голкипер Стяуа потерял сознание в матче Лиги Европы

Вратарь Стяуа Андрей Влад потерял сознание во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Млада Болеслав.

Читай также: Лига Европы: расписание и результаты матчей

Румынский голкипер получил сильный удар по голове, после которого он потерял сознание. Примечательно, что придя в себя кипер сразу спросил, не пропустил ли он гол.

FCSB 20 yo keeper Vlad lost consciousness during the game vs Mlada Boleslav. He was out for a few seconds. First words after he came back: "Was it a goal?" pic.twitter.com/Vp9x5OoKD9