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Голкипер Стяуа потерял сознание в матче Лиги Европы

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Андрей Влад получил сильный удар по голове, после которого рухнул на газон.
Андрей Влад
Андрей Влад
fcsb.ro

Вратарь Стяуа Андрей Влад потерял сознание во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Млада Болеслав.

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Румынский голкипер получил сильный удар по голове, после которого он потерял сознание. Примечательно, что придя в себя кипер сразу спросил, не пропустил ли он гол.

Стоит отметить, что Стяуа обыграла чешскую команду со счетом 1:0 и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что игрок Тоттенхэма в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже в Греции.

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Теги: Стяуа, Лига Европы, квалификация, футбол, здоровье
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