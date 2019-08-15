Голкипер Стяуа потерял сознание в матче Лиги Европы

Андрей Влад получил сильный удар по голове, после которого рухнул на газон.

Вратарь Стяуа Андрей Влад потерял сознание во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Млада Болеслав.

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Румынский голкипер получил сильный удар по голове, после которого он потерял сознание. Примечательно, что придя в себя кипер сразу спросил, не пропустил ли он гол.

FCSB 20 yo keeper Vlad lost consciousness during the game vs Mlada Boleslav. He was out for a few seconds. First words after he came back: "Was it a goal?" pic.twitter.com/Vp9x5OoKD9 — Emanuel Roşu (@Emishor) 15 August 2019

Стоит отметить, что Стяуа обыграла чешскую команду со счетом 1:0 и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что игрок Тоттенхэма в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже в Греции.