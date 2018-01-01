Бабич: Мы увидели свой уровень, нам есть куда стремиться

Наставник азовцев отметил, что вынес хороший урок из этого поединка.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич подвел итоги матча против АЗ Алкмара, в котором его подопечные потерпели разгромное поражение со счетом 4:0.

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“Мы увидели свой уровень. Уровень мастерства соперника отличается от нашего, нам есть куда стремиться. Ошибались в простых ситуациях, а соперник нет. Мы просили ребят раскрепоститься, но все равно в их действиях чувствовалась нервозность.

Расстроен не результатом, а игрой. При счете 0:2 нужно было играть спокойнее. Но было сложно - соперник играл на кураже. Свое мастерство надо повышать. Надо прийти в себя после матча. Много интересного в этом матче отметили для себя, будем теперь применять это в УПЛ.

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Не накручивали игроков, но они все равно нервничали. Большую часть времени отбирали мяч, не было контроля, не было высокого нападающего, чтобы зацепиться за мяч.

Впереди играл Вакула, поэтому была задача играть низом. Но не получался переход из обороны в атаку.

Моментами пытались играть в два нападающих - два игрока должны были выходить против одного защитника. Но не получилось. Постараемся быстрее восстановиться и найти положительные моменты в этом матче“, - цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча АЗ - Мариуполь.