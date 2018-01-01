Тренер ЦСКА: Заря была лучше и заслуженно прошла дальше

Наставник поздравил луганскую Зарю с победой в ответном матче квалификации Лиги Европы.

Главный тренер софийского ЦСКА Любко Петрович поблагодарил своих подопечных за матч против Зари, в котором болгарский клуб проиграл со счетом 1:0.

“Я хочу начать с судейства, все сегодня видели, что было. Как сегодня, так и на первом матче в Болгарии. Сначала хочу поздравить Зарю с победой. У них молодая, очень хорошая команда.

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Но я также хочу поздравить своих игроков с сегодняшней игрой. Я ими очень доволен. Начали мы очень хорошо, были моменты, которые мы не забили, потом произошел этот спорный момент, после которого мы получили красную карточку, которая была заслуженной.

Перед тем, как наш игрок получил красную карточку, произошел тот момент, где мяч попал в руку футболисту Зари. Тоже самое было и в первой игре в Софии, когда нам мяч попал в руку.

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Сегодня судья не видел этот момент, когда мяч попал прямо в руку футболиста Зари. Мои футболисты из-за этого были в шоке, поэтому и прошел такой момент - сразу мы получили красную карточку.

Я не говорю, что судья полностью виноват, но мы так видели этот момент, что мяч попал в руку. В этих двух играх Заря была чуть лучше и заслуженно прошла дальше“, - цитирует специалиста пресс-служба луганского клуба.

Смотрите видео гола и обзор матча Заря - ЦСКА София.

Ранее итог матча подвел главный тренер Зари Виктор Скрипник.