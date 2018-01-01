Скрипник: Конечно, нам помогла красная карточка

Наставник луганского клуба подвел итоги победного матча над софийским ЦСКА.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал игру своей команды против ЦСКА София, который завершился минимальной победой украинского клуба.

“Без гола они бы по-любому не проходили дальше, и, конечно, мы против этого играли. Сыграть на ноль против такой команды, и, конечно, помогла нам красная карточка.

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В футболе такое бывает. Вроде как нам могут и пенальти поставить, но обратная атака - выгоняют игрока. Может быть, это был полностью решающий момент в этом противостоянии - непоставленный пенальти и красная карточка сопернику.

Осторожная игра? Поверьте, и вам тогда еще говорил - я тоже хочу 8:0 выигрывать каждую игру. Но, еще раз говорю, играется по счету - нам можно не забивать, и мы проходим дальше. Почему я должен гнать ребят всех туда, чтобы они рисковали, лезли, зарабатывали карточки, чтобы кого-то выгнали.

Вот зачем это делать? Потом вы же скажете, зачем вы полезли, если вас проходили, не накрывали, держали просто свои зоны? Почему вы не катали мяч, чтобы пройти ЦСКА Софию? Резонный вопрос“, - приводит слова Скрипника пресс-служба Зари.

Специалиста также попросили прокомментировать удаление Назария Русина после забитого победного гола.

“Я его спрашивал: “Ты, наверное, в Барселону не хочешь полететь?“. Парень говорит, что эмоции захлестнули, схватил футболку, а потом, когда уже стянул, вспомнил, что ему дали желтую.

Извинился перед командой, перед всеми. Сказал, что такого не будет, но еще раз говорю, что это все эмоции. Ради этого люди приходят на стадион“, - отметил Скрипник.

Смотрите видео гола и обзор матча Заря - ЦСКА София.

Напомним, в плей-офф квалификации луганская Заря сыграет с испанским Эспаньолом.