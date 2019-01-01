АЗ - Мариуполь 4:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Мариуполь проиграл ответный матч и завершил выступление в еврокубковом турнире.

АЗ - Мариуполь: видео голов ФК Мариуполь

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы Мариуполь отправился в гости к АЗ Алкмар.

Подопечные Александра Бабича разгромно проиграли нидерландскому клубу (0:4), тем самым завершив выступление в еврокубках в этом сезоне.

Отметим, что АЗ в финальном квалификационном раунде проведет матч с бельгийским Антверпеном.

Смотрите видео голов и обзор матча АЗ - Мариуполь:

АЗ - Мариуполь 4:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Стенгс, 20, Оувеян, 44, Вейтенс, 62, Яворский, 90 (в свои ворота)

АЗ: Бизот - Свенссон, Влаар (Хацидиакос, 80), Вейтенс (Класи, 75), Вайндал - Мидтшо, Коопмейнерс, Оувеян - Стенгс, Боаду (Дройф, 69), Идрисси

Мариуполь: Худжамов - Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков (Корниенко, 46) - Танковский, Федорчук - Чурко (Топалов, 69), Мишнев (Кащук, 83) , Кирюханцев - Вакула

Предупреждения: Идрисси, Свенссон, Мидтшо - Мишнев