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Заря - ЦСКА София 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Луганский клуб сумел выйти в плей-офф квалификации еврокубкового турнира.

Заря - ЦСКА София: обзор матча
Заря - ЦСКА София: обзор матча
ФК Заря

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы луганская Заря минимально обыграла софийский ЦСКА.

Автором единственного гола стал украинский форвард Назарий Русин, который на 89-й минуте встречи затолкал мяч в ворота, а после этого получил красную карточку за снятую футболку.

Таким образом, подопечные Скрипника вышли в раунд плей-офф, где сыграют с испанским Эспаньолом.

Смотрите видео гола и обзор матча Заря - ЦСКА София:

Заря - ЦСКА София 1:0 (первый матч - 1:1)
Гол: Русин, 90.

Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 4), Михайличенко - Кочергин, Иванисеня, Юрченко (Леднев, 46), Хомченовский - Будковский (Кабаев, 90+3), Русин.

ЦСКА София: Черняускас - Занев, Томас, Альбентоса - Жеферсон (Ватт, 87), Малинов (Фаббрини, 82), Бикель, Туритсов - Эвандро (Митков, 56), Родригеш, Соу.

Предупреждения: Хомченовский, Юрченко, Будковский, Русин, Шевченко - Туритсов.

Удаления: Русин, 90 (вторая желтая карточка) - Туритсов, 22 (фол последней надежды).

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Теги: Заря, Заря Луганск, ЦСКА София, Лига Европы, квалификация, видео гола, обзор матча, футбол
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