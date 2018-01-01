Заря - ЦСКА София 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Луганский клуб сумел выйти в плей-офф квалификации еврокубкового турнира.

Заря - ЦСКА София: обзор матча ФК Заря

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы луганская Заря минимально обыграла софийский ЦСКА.

Автором единственного гола стал украинский форвард Назарий Русин, который на 89-й минуте встречи затолкал мяч в ворота, а после этого получил красную карточку за снятую футболку.

Таким образом, подопечные Скрипника вышли в раунд плей-офф, где сыграют с испанским Эспаньолом.

Смотрите видео гола и обзор матча Заря - ЦСКА София:

Заря - ЦСКА София 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Русин, 90.

Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 4), Михайличенко - Кочергин, Иванисеня, Юрченко (Леднев, 46), Хомченовский - Будковский (Кабаев, 90+3), Русин.

ЦСКА София: Черняускас - Занев, Томас, Альбентоса - Жеферсон (Ватт, 87), Малинов (Фаббрини, 82), Бикель, Туритсов - Эвандро (Митков, 56), Родригеш, Соу.

Предупреждения: Хомченовский, Юрченко, Будковский, Русин, Шевченко - Туритсов.

Удаления: Русин, 90 (вторая желтая карточка) - Туритсов, 22 (фол последней надежды).