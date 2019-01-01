Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы

Накануне, 15-го августа, состоялись очередные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которых определились все участники следующего раунда еврокубкового турнира.

Что касается украинских команд, то в плей-офф сумела выйти луганская Заря, которая минимально обыграла ЦСКА Софию, а вот Мариуполь вылетел с турнира, потерпев разгромное поражение от АЗ Алкмар.

Вашему вниманию все пары квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы:

Арарат-Армения (Армения) - Ф91 Дюделанж (Люксембург)

Копенгаген (Дания) - ФК Рига (Латвия)

Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан)

Слован Братислава (Словакия) - ПАОК (Греция)

Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия)

Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция)

Стяуа (Румыния) - Витория Гимараэш (Португалия)

Мальме (Швеция) - Бней-Йегуда (Израиль)

Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Бэер-Шева (Израиль)

АЕК Афины (Греция) - Трабзонспор (Турция)

Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия)

Брага (Португалия) - Спартак Москва (Россия)

Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия)

Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия)

Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - Аполлон Лимассол (Кипр)

Страсбур (Франция) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)

Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия)

Эспаньол (Испания) - Заря (Украина)

Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия)

Отметим, что первые поединки плей-офф квалификации состоятся 22-го августа, а ответные - 29-го августа.

Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей Лиги Европы.