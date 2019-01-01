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Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы

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Лига Европы: определились все пар плей-офф квалификации
Лига Европы: определились все пар плей-офф квалификации
Getty Images

Накануне, 15-го августа, состоялись очередные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которых определились все участники следующего раунда еврокубкового турнира.

Что касается украинских команд, то в плей-офф сумела выйти луганская Заря, которая минимально обыграла ЦСКА Софию, а вот Мариуполь вылетел с турнира, потерпев разгромное поражение от АЗ Алкмар.

Вашему вниманию все пары квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы:

Арарат-Армения (Армения) - Ф91 Дюделанж (Люксембург)
Копенгаген (Дания) - ФК Рига (Латвия)
Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан)
Слован Братислава (Словакия) - ПАОК (Греция)
Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия)
Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция)
Стяуа (Румыния) - Витория Гимараэш (Португалия)
Мальме (Швеция) - Бней-Йегуда (Израиль)
Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Бэер-Шева (Израиль)
АЕК Афины (Греция) - Трабзонспор (Турция)
Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)
АЗ Алкмаар (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия)
Брага (Португалия) - Спартак Москва (Россия)
Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия)
Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия)
Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - Аполлон Лимассол (Кипр)
Страсбур (Франция) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия)
Эспаньол (Испания) - Заря (Украина)
Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия)

Отметим, что первые поединки плей-офф квалификации состоятся 22-го августа, а ответные - 29-го августа.

Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей Лиги Европы.

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Теги: Лига Европы, квалификация, плей-офф, пары, футбол
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