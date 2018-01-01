Заря поборется с Эспаньолом за выход в групповой этап Лиги Европы

Луганский клуб продолжит выступление в еврокубковом турнире.

Луганская Заря одержала минимальную победу над ЦСКА Софией (1:0) и, таким образом, вышла в следующий раунд Лиги Европы.

В финальном круге квалификации украинскому клубу предстоит сыграть с испанским Эспаньолом, который в третьем раунде не оставил ни единого шанса швейцарскому Люцерну.

Первый матч подопечные Скрипника проведут 22-го августа в Испании. Отметим, что Заре не сможет помочь форвард Назарий Русин, который получил красную карточку в матче против ЦСКА. Ответный поединок пройдет 29 августа в Запорожье.

Напомним, Мариуполь потерпел разгромное поражение от АЗ Алкмара и покинул Лигу Европы.