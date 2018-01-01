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Заря поборется с Эспаньолом за выход в групповой этап Лиги Европы

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Луганский клуб продолжит выступление в еврокубковом турнире.
Заря узнала следующего соперника в Лиге Европы
Заря узнала следующего соперника в Лиге Европы
ФК Заря

Луганская Заря одержала минимальную победу над ЦСКА Софией (1:0) и, таким образом, вышла в следующий раунд Лиги Европы.

В финальном круге квалификации украинскому клубу предстоит сыграть с испанским Эспаньолом, который в третьем раунде не оставил ни единого шанса швейцарскому Люцерну.

Первый матч подопечные Скрипника проведут 22-го августа в Испании. Отметим, что Заре не сможет помочь форвард Назарий Русин, который получил красную карточку в матче против ЦСКА. Ответный поединок пройдет 29 августа в Запорожье.

Напомним, Мариуполь потерпел разгромное поражение от АЗ Алкмара и покинул Лигу Европы.

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Теги: Заря, Заря Луганск, Эспаньол, Лига Европы, квалификация, футбол
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