Мариуполь покинул Лигу Европы, крупно проиграв АЗ

Подопечные Александра Бабича не смогли ничего противопоставить нидерландцам.

Мариуполь подарил своим болельщикам надежду на сенсационный проход в плей-офф Лиги Европы после нулевой ничьей в первом матче с АЗ в Одессе, но в ответной игре фарт для украинского клуба завершился.

Хозяева с первых минут завладели игровым и территориальным преимуществом, но не спешили идти вперед, дожидаясь ошибки Мариуполя. И такая случилась на 20-й минуте - Свеннсон отдал между защитников разрезающий пас на Стенгса, а тот без помех отправил мяч в дальний угол. Почти сразу Боаду мог удвоить преимущество своей команды, но Яворский в последний момент накрыл удар нападающего.

В концовке тайма Мариуполь активизировался и провел несколько затяжных атак, но до реальной угрозы воротам Бизота так и не дошло. А вот нидерландцы забили еще один достаточно простой гол - Стенгс скинул мяч под удар Оувеяну, а тот аккуратно уложил мяч в нижний угол.

Вероятно, гол в раздевалку надломил игроков Мариуполя, у которых после перерыва игра так и не наладилась. Да, были моменты, но, фактически, воротам нидерландского клуба ничего особо не угрожало.

Подопечные Слота тоже не были агрессивны впереди, но они вновь без проблем забили - на 62-й минуте Вейтенс выиграл позиционную борьбу после подачи углового и пробил мимо Худжамова.

На этом команды "остановились", смирившись с счетом на табло, но в концовке АЗ провел еще пару атак, одна из которых завершилась голом. Сперва Оувеян простил команду Бабича, умудрившись не попасть по воротам с близкого расстояния. А спустя пару минут Вайндал подключился к атаке и прострелил во вратарскую, где Яворский оказался первым на мяче и срезал его в свои ворота.

4:0 и финальный свисток арбитра, к сожалению, зафиксировал закономерный вылет Мариуполя.

АЗ - Мариуполь 4:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Стенгс, 20, Оувеян, 44, Вейтенс, 62, Яворский, 90 (в свои ворота)

АЗ: Бизот - Свенссон, Влаар (Хацидиакос, 80), Вейтенс (Класи, 75), Вайндал - Мидтшо, Коопмейнерс, Оувеян - Стенгс, Боаду (Дройф, 69), Идрисси

Мариуполь: Худжамов - Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков (Корниенко, 46) - Танковский, Федорчук - Чурко (Топалов, 69), Мишнев (Кащук, 83) , Кирюханцев - Вакула

Предупреждения: Идрисси, Свенссон, Мидтшо - Мишнев