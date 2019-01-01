Дубль украинца Дебелко, который вывел ФК Ригу в следующий раунд Лиги Европы

Украинский форвард обеспечил своей команде путевку в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Роман Дебелко Getty Images

ФК Рига в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с ХИКом (2:2), однако сумела выйти в следующий раунд турнира по правилу выездного гола.

Путевку в следующий раунд латвийскому клубу обеспечил украинский форвард Роман Дебелко, который отличился дублем в ворота соперника.

1-й гол Дебелко (62-я минута):

2-й гол Дебелко (80-я минута):

Вашему вниманию все результаты ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.