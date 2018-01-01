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Русин забил гол в ворота ЦСКА, после чего заработал красную карточку

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Форвард снял футболку во время празднования гола, за что получил карточку.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Заря

Нападающий луганской Зари Назарий Русин вывел свою команду вперед в матче против ЦСКА София в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Русин на 89-й минуте встречи обвел голкипера и поразил пустые ворота соперника, выведя свою команду вперед. Сразу после забитого гола Назарий получил красную карточку и покинул поле.

Русин, который до этого уже имел “горчичник“, во время празднования снял футболку и арбитр был вынужден сделать футболисту второе предупреждение.

Отметим, что матч Заря - ЦСКА София закончился со счетом 1:0. Таким образом, украинский клуб вышел в следующий раунд Лиги Европы.

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Теги: Назарий Русин, Заря, Заря Луганск, Лига Европы, квалификация, гол, красная карточка, футбол
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