Русин забил гол в ворота ЦСКА, после чего заработал красную карточку

Форвард снял футболку во время празднования гола, за что получил карточку.

Нападающий луганской Зари Назарий Русин вывел свою команду вперед в матче против ЦСКА София в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Русин на 89-й минуте встречи обвел голкипера и поразил пустые ворота соперника, выведя свою команду вперед. Сразу после забитого гола Назарий получил красную карточку и покинул поле.

Русин, который до этого уже имел “горчичник“, во время празднования снял футболку и арбитр был вынужден сделать футболисту второе предупреждение.

Отметим, что матч Заря - ЦСКА София закончился со счетом 1:0. Таким образом, украинский клуб вышел в следующий раунд Лиги Европы.