Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лига Европы: ФК Рига и Фейеноорд вышли в следующий раунд турнира

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Роман Дебелко вывел ФК Ригу в следующий раунд ЛЕ
Роман Дебелко вывел ФК Ригу в следующий раунд ЛЕ
Getty Images

Сегодня, 15-го августа, станут известны все участники квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

В предыдущие два дня было сыграно 6 матчей, по итогам которых в плей-офф вышли Дюделанж, Линфилд, Слован Братислава, Легия Варшава, Витория Гимараэш и Арарат-Армения. По итогам сегодняшних встреч в следующий раунд пройдут еще 30 команд.

Первой командой, которая сегодня одержала победу, стала ФК Рига, которая вырвала у финского ХИКа путевку в следующий раунд благодаря правилу выездного гола. Отметим, что героем этого поединка стал украинский форвард Роман Дебелко, который оформил дубль.

ХИК - ФК Рига 2:2 (первый матч - 1:1)
Голы: Форселл, 5, Вайрюнен, 69 - Дебелко, 62, 80.
Украинец Роман Дебелко (ФК Рига) отыграл 90 минут, отметился двумя забитыми голами и желтой карточкой.

Тбилисское Динамо в ответном поединке сыграла вничью с Фейеноордом, однако нидерландцы одержали уверенную победу в первом поединке и спокойно вышли в следующий раунд турнира.

Динамо Тбилиси - Фейеноорд 1:1 (первый матч - 0:4)
Голы: Шенгелия, 52 - Боттегин, 57.
У Динамо на 37-й минуте в игру вступил украинец Михаил Шишка, который отметился горчичником. Также весь матч на скамейке запасных провели Сергей Литовченко и Александр Каплиенко.

Путевку в следующий тур также заработал московский Спартак, который вновь обыграл швейцарский Тун.

Спартак Москва - Тун 2:1 (первый матч - 3:2)
Голы: Понсе, 52, Шюррле, 58 - Гларнер, 7.

Поделись:
Теги: Лига Европы, квалификация, результаты матчей, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь