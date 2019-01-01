Лига Европы: ФК Рига и Фейеноорд вышли в следующий раунд турнира

Вашему вниманию результаты ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Сегодня, 15-го августа, станут известны все участники квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

В предыдущие два дня было сыграно 6 матчей, по итогам которых в плей-офф вышли Дюделанж, Линфилд, Слован Братислава, Легия Варшава, Витория Гимараэш и Арарат-Армения. По итогам сегодняшних встреч в следующий раунд пройдут еще 30 команд.

Первой командой, которая сегодня одержала победу, стала ФК Рига, которая вырвала у финского ХИКа путевку в следующий раунд благодаря правилу выездного гола. Отметим, что героем этого поединка стал украинский форвард Роман Дебелко, который оформил дубль.

ХИК - ФК Рига 2:2 (первый матч - 1:1)

Голы: Форселл, 5, Вайрюнен, 69 - Дебелко, 62, 80.

Украинец Роман Дебелко (ФК Рига) отыграл 90 минут, отметился двумя забитыми голами и желтой карточкой.

Тбилисское Динамо в ответном поединке сыграла вничью с Фейеноордом, однако нидерландцы одержали уверенную победу в первом поединке и спокойно вышли в следующий раунд турнира.

Динамо Тбилиси - Фейеноорд 1:1 (первый матч - 0:4)

Голы: Шенгелия, 52 - Боттегин, 57.

У Динамо на 37-й минуте в игру вступил украинец Михаил Шишка, который отметился горчичником. Также весь матч на скамейке запасных провели Сергей Литовченко и Александр Каплиенко.

Путевку в следующий тур также заработал московский Спартак, который вновь обыграл швейцарский Тун.

Спартак Москва - Тун 2:1 (первый матч - 3:2)

Голы: Понсе, 52, Шюррле, 58 - Гларнер, 7.