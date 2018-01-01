Арбитр не поставил пенальти в ворота Зари, а потом оставил ЦСКА в меньшинстве

Луганский клуб принимает ЦСКА в рамках квалификации Лиги Европы.

Луганская Заря играет в большинстве с 23-й минуты матча против софийского ЦСКА в рамках квалификации Лиги Европы.

Форвард луганского клуба Назарий Русин прокинул себе мяч после выноса от ворот в исполнении Никиты Шевченко. Нападающий мог бы убежать один на один, но защитник ЦСКА Иван Турицов сбил Назария и получил красную карточку за фол последней надежды.

Стоит отметить, что за минуту до этого арбитр матча Амори Делерю не поставил пенальти в ворота Зари - мяч после удара игрока ЦСКА попал в руку Богдану Михайличенко.

Делерю неоднократно ошибался в этом поединке. Так, на 1-й минуте судейская бригада зафиксировала несуществующий офсайд у Русина, а на 24-й не дали карточку Эвандро за откровенный удар сзади по ногам Михайличенко.

Также Эвандро не наказали за то, что локтем ударил по затылку Жоэля Абу Ханну на 2-й минуте встречи, который из-за этого покинул поле на носилках с подозрением на сотрясение мозга.

Следите за событиями матча Заря - ЦСКА София в онлайн трансляции на нашем сайте. Также смотрите прямую видео трансляцию этого поединка.