Заря - ЦСКА София: видео онлайн трансляция матча Лиги Европы
Луганский клуб сразится с ЦСКА за выход в следующую стадию Лиги Европы.
В четверг, 15-го августа, Заря примет ЦСКА Софию в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА София, которая начнется в 20:00 по киевскому времени:
Следите за событиями поединка в текстовой онлайн трансляции на нашем сайте. Ознакомиться со стартовыми составами можно здесь.
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