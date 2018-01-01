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Заря - ЦСКА София: видео онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Луганский клуб сразится с ЦСКА за выход в следующую стадию Лиги Европы.

Заря - ЦСКА София: видео онлайн трансляция
Заря - ЦСКА София: видео онлайн трансляция
ФК Заря

В четверг, 15-го августа, Заря примет ЦСКА Софию в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА София, которая начнется в 20:00 по киевскому времени:

Следите за событиями поединка в текстовой онлайн трансляции на нашем сайте. Ознакомиться со стартовыми составами можно здесь.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Заря, Заря Луганск, ЦСКА София, Лига Европы, квалификация, видео, онлайн трансляция, футбол
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