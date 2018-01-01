Русин, Будковский и Юрченко - в стартовом составе Зари на матч Лиги Европы
Сегодня, 15-го августа, луганская Заря сыграет с болгарским ЦСКА в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдет в Запорожье.
В преддверии противостояния команды огласили стартовые составы команд:
Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский - Будковский, Русин
Запасные: Василь, Каменюка, Леднев, Лунев, Кабаев, Чеберко, Арвеладзе.
ЦСКА София: Черняускас - Занев, Томас, Альбентоса - Жеферсон, Малинов, Бикель, Туритсов - Эвандро, Родригеш, Соу.
Запасные: Бузатто, Кэри, Уотт, Фаббрини, Митков, Антов,Галабов
Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА София, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.
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