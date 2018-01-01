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Русин, Будковский и Юрченко - в стартовом составе Зари на матч Лиги Европы

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Луганский клуб проведет ответный матч против ЦСКА Софии в рамках квалификации Лиги Европы.
Заря - ЦСКА София: стали известны стартовые составы
Заря - ЦСКА София: стали известны стартовые составы
ФК Заря

Сегодня, 15-го августа, луганская Заря сыграет с болгарским ЦСКА в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдет в Запорожье.

В преддверии противостояния команды огласили стартовые составы команд:

Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский - Будковский, Русин

Запасные: Василь, Каменюка, Леднев, Лунев, Кабаев, Чеберко, Арвеладзе.

ЦСКА София: Черняускас - Занев, Томас, Альбентоса - Жеферсон, Малинов, Бикель, Туритсов - Эвандро, Родригеш, Соу.

Запасные: Бузатто, Кэри, Уотт, Фаббрини, Митков, Антов,Галабов

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА София, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также ставки и прогнозы букмекеров на этот поединок.

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Теги: Заря, Заря Луганск, ЦСКА София, футбол, Лига Европы, квалификация, стартовые составы
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