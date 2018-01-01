Тренер АЗ: Мы с хорошим предчувствием подходим ко второму поединку с Мариуполем

Арне Слот уверен в победе своих подопечных.

Главный тренер АЗ Арне Слот прокомментировал предстоящий ответный матч квалификации Лиги Европы против Мариуполя.

“Мы прибыли сюда раньше, чтобы привыкнуть к новым условиям. Мы сразу заметили гостеприимство и огромную работу, которую проделали наши сотрудники, чтобы превратить арену в стадион АЗ.

Наши игроки привыкли играть на искусственном газоне, поэтому не вижу никакой проблемы. Самое важное значение имеют исполнители, а не покрытие.

В Одессе мы увидели, что Мариуполь пытался оказать на нас давление с первых минут, а потом ушел в оборону. В ответном матче я ожидаю того же игрового рисунка от соперника. Нам бы хотелось решить все в первом матче, но мы с хорошим предчувствием подходим ко второму поединку. Нет никакой недооценки, но мы в себе уверенны“, - цитирует специалиста официальный сайт АЗ.

Отметим, что поединок состоится а Гааге, поскольку на домашнем стадионе АЗ Алкмар обрушилась крыша.

Напомним, матч АЗ - Мариуполь состоится сегодня, 15-го августа, в на стадионе Карс Джинс. Стартовый свисток - в 21:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогнозы и ставки букмекеров на матч.

Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.