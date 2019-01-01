Бабич: Нам надо забивать АЗ, чтобы пройти дальше

Наставник Мариуполя считает, что его команде нужно надежно сыграть в обороне.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал предстоящий ответный матч против АЗ в квалификации Лиги Европы.

“Первый матч получился безголевым. Хотелось бы забитых мячей. Нам надо забивать для того, чтобы пройти дальше. Мы уважаем соперника, но мы знаем, как нам сыграть. Нам нужно забить гол и надежно сыграть в обороне, как это мы сделали в Одессе.

Мы накануне игры специально не тренировались на искусственном поле. Что касается опыта, то в Украине практически все поля натуральные. Со своей практики могу сказать, что тяжелее переходить с искусственного на естественное поле, чем наоборот.

Мы не переживаем по этому поводу, ведь знаем, что поле в Гаааге будет быстрым и одинаковым для двух команд. Год назад мы сыграли со шведским Юргорденом на искусственном газоне 1:1. Так что все возможно.

АЗ в первом матче больше контролировала мяч, а мы много работы провели в обороне. Но это была наша стратегия. Приведу такой пример. Стоимость нашей команды - 9 миллионов, а игроки АЗ стоят 50 миллионов.

Я бы посмотрел как бы АЗ играла против команды выше уровнем. Я считаю, что выбранная нами тактика была оправданна. Завтра для того, чтобы сыграть удачно нам нужно, как минимум, забить гол“, - цитирует Бабича пресс-служба “азовцев“.

Напомним, матч АЗ - Мариуполь состоится сегодня, 15-го августа, в Гааге. Стартовый свисток - в 21:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогнозы и ставки букмекеров на матч.