Скрипник: Есть вопросы по некоторым игрокам

Наставник луганского клуба не решился давать прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА.

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"Завтра нас ждет одна из решающих игр. Мы провели всего три недели официальных игр, а уже завтра будет решающий матч, как финал. Две команды хотят пройти дальше и у обеих хорошие на это шансы. Настраиваемся серьезно.

Не ожидаем, что нам будут здесь раздавать подарки, как предыдущий соперник. ЦСКА - клуб европейского уровня, который наверняка хочет исправить свои домашние ошибки. Заря же хочет писать свою историю, зарабатывать себе имя и проходить дальше.

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Перед матчем можно что угодно рассказывать. Все покажет игра. Соперник приехал очень мотивированным. Они понимают, что без забитого гола дальше не пройдут. Читаем зарубежную прессу. Они чуть-чуть перестраиваются. Против лидера сейчас играли другой схемой. Что будет завтра - покажет время.

Кадровые потери? Пока не могу сказать. Есть вопросы по некоторым игрокам. Завтра утром у нас тренировка. Два-три человека после такого тяжелого графика под вопросом. Однако те ребята, которые в обойме, очень мотивированы и хотят себя завтра проявить", - приводит слова Скрипника пресс-служба Зари.

Ранее предстоящий поединок прокомментировал наставник болгарского ЦСКА Любко Петрович.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА София, которая начнется 15-го августа в 20:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.