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Тренер ЦСКА: Мне очень понравился футбол Зари

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Наставник софийского клуба прокомментировал предстоящий поединок квалификации Лиги Европы.
Любко Петрович
Любко Петрович
ФК Заря

Главный тренер болгарского ЦСКА Любко Петрович высказался относительно предстоящего ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против луганской Зари.

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“Завтра выиграет тот, кто сыграет лучше. У Зари есть небольшое преимущество, так как они забили гол на выезде и сейчас играют дома. Обе команды будут играть на победу и хотят пройти дальше.

Заря очень молодая команда, которая быстро бежит. Мне очень это понравилось. Игра будет интересная.

У Зари молодой и амбициозный тренер, у которого хорошая команда. Они играют так, как тренер просит. Мне очень понравился футбол Зари. Я получаю удовольствие от игры соперника. Виктор Скрипник играл в Бундеслиге, был тренером Вердера. Это очень талантливый коуч.

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В свое время я учился у самого лучшего тренера - Валерия Лобановского. Читал его книги, конспекты. Я приезжал в Киев и очень рад, что опять приехал в Украину. В этой стране жил лучший тренер, на мой взгляд.

Мне нравится 5-6 футболистов Зари: Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин. У вас молодая, перспективная команда. Не случайно Заря продала своего голкипера в мадридский Реал.

У луганчан есть потенциал. Думаю, что по похожему пути пойдут и некоторые другие игроки“, - цитирует Петровича пресс-служба Зари.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА София, которая начнется 15-го августа в 20:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: ЦСКА София, Заря Луганск, Лига Европы, квалификация, футбол
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Источник: zarya-lugansk.com

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