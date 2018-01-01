Заря - ЦСКА София: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита ответного матча третьего квалификационного раунда между Зарей и ЦСКА.

В четверг, 15-го августа, луганская Заря примет болгарский ЦСКА в Запорожье в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первый поединок между командами в Софии завершился вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является луганский клуб. Так, в компании Parimatch ставки на победу подопечных Скрипника принимают с коэффициентом 2.18, в то время как триумф ЦСКА оценили в 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.45.

Эксперты также уверены, что именно Заря выйдет в следующий раунд Лиги Европы, оценив подобный исход в 1.58, а вот на проход софийского клуба можно поставить с коэффициентом 2.39.

Схожего мнения придерживаются и их коллеги из bet365, которые оценили победу Зари в 2.00, а триумф ЦСКА - в 3.75. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.30. Специалисты также уверены в выходе украинского клуба в следующий раунд ЛЕ, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 1.53. Выход ЦСКА оценили в 2.37.

Подобные котировки установили и в букмекерской конторе William Hill: победа Зари - 2.15, победа ЦСКА - 3.30, ничья - 3.40.

Напомним, что победитель пары Заря - ЦСКА путевку в групповой раунд Лиги Европы оспорит в дуэли с победителем пары Эспаньол (Испания) - Люцерн (Швейцария). Отметим, что первый матч закончился победой испанцев со счетом 3:0.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА София, которая начнется 15-го августа в 20:00 по киевскому времени.