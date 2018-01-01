Заря - ЦСКА София: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Следите за событиями ответного матча квалификации Лиги Европы Заря - ЦСКА София.

В четверг, 15-го августа, луганская Заря примет болгарский ЦСКА в Запорожье в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первый поединок между командами в Софии завершился вничью со счетом 1:1.

Онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА будет доступна в этой новости 15-го августа, начиная с 20:00 по киевскому времени.

На выходных команды провели матчи во внутренних чемпионатах. Заря одержала уверенную победу над новичком лиги Колосом (1:3), а софийская команда сыграла в нулевую ничью с Лудогорцем.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является луганский клуб. Так, в компании Parimatch ставки на победу подопечных Скрипника принимают с коэффициентом 2.18, в то время как триумф ЦСКА оценили в 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.45.

Эксперты также уверены, что именно Заря выйдет в следующий раунд Лиги Европы, оценив подобный исход в 1.58, а вот на проход софийского клуба можно поставить с коэффициентом 2.39.

Напомним, что победитель пары Заря - ЦСКА путевку в групповой раунд Лиги Европы оспорит в дуэли с победителем пары Эспаньол (Испания) - Люцерн (Швейцария). Отметим, что первый матч закончился победой испанцев со счетом 3:0.