АЗ - Мариуполь: прогнозы и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита ответного матча квалификации еврокубкового турнира.

В четверг, 15-го августа, Мариуполь проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против АЗ. Поединок состоится на нейтральном поле в Гааге (Нидердланды) на стадионе Карс Джинс из-за того, что на домашней арене Алкмара обвалилась крыша.

По мнению букмекеров, шансы на победу Мариуполя весьма низкие. Так, компания Parimatch оценила успех украинского клуба в 14.50, в то время как на триумф АЗ можно поставить с коэффициентом 1.20. Ничью здесь оценили в 6.80.

Эксперты также не сомневаются в том, что именно нидерландский клуб выйдет в следующий раунд Лиги Европы. Так, шансы АЗ оцениваются в 1.14, а вот на проход Мариуполя можно поставить с коэффициентом 5.80.

Схожего мнения придерживаются и их коллеги из bet365, которые оценили победу АЗ в 1.16, а триумф Мариуполя - в 15.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 6.00. Специалисты также уверены в выходе нидерландцев в следующий раунд ЛЕ, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 1.14. Выход Мариуполя оценили в 5.50.

Подобные котировки установили и в букмекерской конторе William Hill: победа АЗ - 1.17, победа Мариуполя - 13.00, ничья - 6.50.

Напомним, первый матч между Мариуполем и АЗ завершился вничью - 0:0.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция ответного матча АЗ - Мариуполь, которая начнется 15-го августа в 21:30 по киевскому времени.