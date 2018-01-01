АЗ - Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Следите за событиями ответного матча квалификации Лиги Европы АЗ - Мариуполь.

В четверг, 15-го августа, Мариуполь проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против АЗ. Поединок состоится в Гааге (Нидердланды) на стадионе Карс Джинс.

Онлайн трансляция матча АЗ - Мариуполь будет доступна в этой новости 15-го августа, начиная с 21:30 по киевскому времени.

Первый матч состоялся в Одессе и завершился вничью со счетом 0:0. Стоит отметить, что команды оба поединка проводят на нейтральном поле - в Мариуполе встречи не позволяет проводит УЕФА, а в Алкмаре на стадионе обвалилась крыша, из-за чего встречу перенесли в Гаагу.

В минувшие выходные команды провели матчи в рамках внутренних чемпионатов. Так, украинский клуб во Львове сыграл вничью с Карпатами - 1:1, а вот нидерландский коллектив одержал уверенную победу над Валвейком - 2:0.

По мнению букмекеров, шансы на победу Мариуполя весьма низкие. Так, компания Parimatch оценила успех украинского клуба в 14.50, в то время как на триумф АЗ можно поставить с коэффициентом 1.20. Ничью здесь оценили в 6.80.

Эксперты также не сомневаются в том, что именно нидерландский клуб выйдет в следующий раунд Лиги Европы. Так, шансы АЗ оцениваются в 1.14, а вот на проход Мариуполя можно поставить с коэффициентом 5.80.