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Матч АЗ - Мариуполь состоится в Гааге

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На домашнем стадионе нидерландской команды обрушилась крыша.
Стадион Карс Джинс в Гааге
Стадион Карс Джинс в Гааге
adodenhaag.nl

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы АЗ Алкмаар - Мариуполь состоится стадионе Карс Джинс в Гааге. Он является домашним для футбольного клуба АДО Ден Хааг.

Напомним, АЗ был вынужден перенести место поединка из-за обвала крыши на домашней арене в Алкмааре.

На этом же стадионе пройдет и матч АЗ против Гронингена в чемпионате Нидерландов в воскресенье. Оказалось, что стадион АДО - единственный, где можно сыграть два поединка подряд.

“В последние дни мы получили много слов поддержки от болельщиков нашего и других клубов. Мы очень благодарны всем за поддержку, в частности местным властям Гааги, Федерации футбола Нидерландов и УЕФА. Здорово, что у нас есть решение, где сыграть наши ближайшие домашние матчи“, - заявили представители клуба.

Отмечается, что для фанатов клуба АЗ организует автобусные рейсы от своего стадиона в Гаагу.

Матч АЗ Алкмаар - Мариуполь состоится в четверг, 15-го августа, в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом матче Мариуполь расписал мировую с АЗ (0:0).

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Теги: футбол, АЗ Алкмаар, Мариуполь, Лига Европы
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