На матче Заря - ЦСКА София будут работать французские арбитры
УЕФА назначила Амори Делерю главным рефери поединка.
В четверг, 15-го августа луганская Заря примет софийский ЦСКА в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
УЕФА объявила состав судейской бригады на поединок.
Главным рефери матча будет Амори Делерю. Его ассистентами станут Фредерик Хакетт и Филипп Жанн. Четвертый рефери - Оливье Тюаль.
Матч Заря - ЦСКА София состоится в четверг, 15-го августа в Запорожье на Славутич-Арене. Стартовый свисток - в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, первый матч между командами завершился вничью (1:1).
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