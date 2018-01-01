На матче Заря - ЦСКА София будут работать французские арбитры

УЕФА назначила Амори Делерю главным рефери поединка.

В четверг, 15-го августа луганская Заря примет софийский ЦСКА в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

УЕФА объявила состав судейской бригады на поединок.

Главным рефери матча будет Амори Делерю. Его ассистентами станут Фредерик Хакетт и Филипп Жанн. Четвертый рефери - Оливье Тюаль.

Матч Заря - ЦСКА София состоится в четверг, 15-го августа в Запорожье на Славутич-Арене. Стартовый свисток - в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, первый матч между командами завершился вничью (1:1).

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