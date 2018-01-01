Польская бригада арбитров обслужит матч АЗ - Мариуполь

Главным судьей поединка будет Бартош Фарнковски.

В четверг, 15-го августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы АЗ - Мариуполь.

УЕФА объявила состав судейской бригады на поединок.

Главным арбитром будет Бартош Франковски. Ассистентами рефери станут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья - Даниэль Стефански. Весь судейский состав представляет Польшу.

Матч АЗ Алкмаар - Мариуполь состоится в четверг, 15-го августа, в 20:00 по киевскому времени.

Место проведения поединка пока неизвестно, так как на домашнем стадионе АЗ обрушилась крыша. Руководство клуба рассматривает три варианта места проведения матчей.

Напомним, в первом матче Мариуполь расписал мировую с АЗ (0:0).