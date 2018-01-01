Польская бригада арбитров обслужит матч АЗ - Мариуполь
Главным судьей поединка будет Бартош Фарнковски.
В четверг, 15-го августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы АЗ - Мариуполь.
УЕФА объявила состав судейской бригады на поединок.
Главным арбитром будет Бартош Франковски. Ассистентами рефери станут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья - Даниэль Стефански. Весь судейский состав представляет Польшу.
Матч АЗ Алкмаар - Мариуполь состоится в четверг, 15-го августа, в 20:00 по киевскому времени.
Место проведения поединка пока неизвестно, так как на домашнем стадионе АЗ обрушилась крыша. Руководство клуба рассматривает три варианта места проведения матчей.
Напомним, в первом матче Мариуполь расписал мировую с АЗ (0:0).
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